VIDEO Intrebat direct ce ar face daca Dan Sucu il cheama la Rapid * Raspuns transant: "Pentru nimic in lumea asta"

Articol de Sergiu Alexandru, Valentin David (video), Carmen Dumitru - Publicat marti, 16 aprilie 2024, 07:31 / Actualizat marti, 16 aprilie 2024 08:32Recent plecat de la Hermannstadt, Dani Coman a fost prezent la Rapid - Sepsi 0-1.Fostul portar al giulestenilor, care in trecut a mai lucrat si la Astra, a vazut din tribune infrangerea Rapidului, iar la final a analizat situatia clubului. Intrebat daca are de gand sa vina la Rapid, Dani Coman a spus ca pentru moment nu ia in calcul o astfel ... citește toată știrea