VIDEO Invinsa surprinzator de Anglia, Irlanda ramane favorita la trofeu in Turneul celor 6 Natiuni

Articol de Luminita Paul - Publicat duminica, 10 martie 2024, 20:16 / Actualizat duminica, 10 martie 2024 20:16A mai ramas de disputat o etapa in traditionala competitie a rugby-ului european, weekend-ul viitor, iar Irlanda pastreaza cele mai mari sanse la victoria finala. Nu mai poate bifa insa si Grand Slam-ul, ca anul trecut, dupa infrangerea in fata Angliei.Inaintea ultimei etape din Turneul celor 6 Natiuni, lucrurile s-au complicat un pic in calculele pentru stabilirea invingatoarei. ... citește toată știrea