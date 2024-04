VIDEO Ioan Andone s-a mutat in Spania * Comparatia facuta de fostul antrenor: "Am 4 dormitoare. Stiti cat platesc pe curent?"

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat miercuri, 24 aprilie 2024, 14:43 / Actualizat miercuri, 24 aprilie 2024 15:18Ioan Andone (64 de ani) circula intre Bucuresti si Marbella extrem de des. Legenda lui Dinamo si-a cumparat o proprietate in Spania, iar sase luni din an le petrece pe taram iberic."Locuiesc la Marbella, dar nu pot sa depasesc sase luni de stat acolo, pentru ca rezidenta fiscala o am in Romania. Daca stau acolo, ei vin cu dubla impozitare. Iar eu nu sunt ca Ronaldo si ca si ... citește toată știrea