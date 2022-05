VIDEO Irina Begu, agasata dupa incidentul de la Roland Garros: "E jenant pentru mine! Putem trece peste asta?"

Articol de GSP - Publicat joi, 26 mai 2022, 22:47 / Actualizat joi, 26 mai 2022 22:47Irina Begu (31 de ani, 63 WTA) a oferit prima reactie dupa scandalul provocat de racheta trimisa in tribune, in timpul meciului Ekaterina Alexandrova (27 de ani, 31 WTA), scor 6-7, 6-3, 6-4, in turul doi de la Roland Garros.CONTEXT: In setul decisiv, in momentul in care era condusa cu 0-2, romanca a izbit racheta de pamant, aceasta ricosand in tribuna din spatele arbitrului de scaun. Conform jurnalistului ... citeste toata stirea