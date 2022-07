VIDEO Irina Begu, eliminata in "optimi" la Lausanne * Era a doua favorita a competitiei

Articol de GSP - Publicat miercuri, 13 iulie 2022, 16:00 / Actualizat miercuri, 13 iulie 2022 16:16Irina Begu (31 de ani, locul 49 WTA) a fost eliminata in "optimile" turneului WTA de la Lausanne, dupa ce a pierdut cu Anastasia Potapova (21 de ani, locul 79 WTA), scor 4-6, 2-6.Favorita numarul 2 pe zgura din Elvetia, Begu a cedat in doua seturi in fata sportivei din Rusia.Desi a inceput excelent primul set, conducand cu 4-1, Begu a comis numeroase greseli nefortate, fiind egalata, 4-4, de ... citeste toata stirea