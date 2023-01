VIDEO Irina Begu, victorie de senzatie impotriva unei jucatoare din Top 10 WTA, in "sferturile" de finala ale turneului de la Adelaide * Pe cine va infrunta in semifinalele competitiei

Articol de GSP - Publicat vineri, 06 ianuarie 2023, 10:30 / Actualizat vineri, 06 ianuarie 2023 10:35Irina Begu (32 de ani, numarul 34 WTA) a invins-o pe jucatoarea rusa Veronika Kudermetova (25 de ani, numarul 9 WTA), in faza "sferturilor" de finala ale turneului de la Adelaide, Australia.Irina Begu s-a impus in fata Veronikai Kudermetova cu scorul de 7-5, 6-4, la capatul unei partide ce a durat putin peste doua ore.WTADezvaluiri tari in cartea lui Barty * Halep i-a dat primul mesaj ... citeste toata stirea