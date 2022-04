VIDEO Irobiso pune tunurile pe arbitru dupa Dinamo - FCU Craiova: "Ce a facut a fost o mare, mare rusine!"

Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat vineri, 08 aprilie 2022 23:46 / Actualizat sambata, 09 aprilie 2022 00:06Christian Irobiso (28 de ani), atacantul lui Dinamo, a spus la finalul meciului cu FCU Craiova, scor 1-2, ca arbitrajul lui Marian Barbu a fost o "mare, mare rusine".Atacantul nigerian a inscris unicul gol al lui Dinamo in minutul 1 si a introdus mingea in poarta si in partea a doua, insa reusita nu i-a fost validata pe motiv de ofsaid.Irobiso a atras atentia si ... citeste toata stirea