VIDEO Islam Makhachev l-a facut pe Poirier sa cedeze la UFC 302! Manevra geniala + Dana White, scandalizat de un arbitru: "Doar un lunatic face asta!"

Articol de Adrian Jitea - Publicat duminica, 02 iunie 2024, 10:11 / Actualizat duminica, 02 iunie 2024 10:12Islam Makhachev (32 de ani) l-a invins pe Dustin Poirier (35 de ani) in main eventul galei UFC 302. Rusul si-a pastrat centura la categoria lightweight.Gala UFC 302, din Newark, New Jersey, a fost una dintre cele mai asteptate ale anului. Islam Makhachev a revenit in ring dupa 8 luni si a facut-o in stil mare.Final FourISTORIE! Surpriza imensa in Final Four-ul Ligii Campionilor la ... citește toată știrea