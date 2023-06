Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video), Catalin Stroia - Publicat duminica, 04 iunie 2023, 12:36 / Actualizat duminica, 04 iunie 2023 13:35Dinamo a revenit in Superliga, dupa ce s-a impus la barajul de promovare in fata celor de la FC Arges, cu scorul de 8-5 la general.La finalul partidei, de la Mioveni, Iulian Rosu a explicat faptul ca inainte sa ajunga la Dinamo, in vara anului trecut, a vrut sa renunte la fotbal.DinamoConducerea lui Dinamo are un obiectiv indraznet dupa ... citeste toata stirea