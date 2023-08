Articol de Luminita Paul - Publicat marti, 22 august 2023, 11:35 / Actualizat marti, 22 august 2023 11:44Ivana Vuleta, 33 de ani, a cucerit titlul mondial la saritura in lungime, proba in care romanca Alina Rotaru-Kottmann a urcat pe treapta de bronz a podiumului. Sarboaica a atins aurul lumii pe final de cariera, dar spera sa il adauge si pe cel olimpicIvana Vuleta a avut pana acum o cariera incarcata cu medalii de bronz la Campionatele Mondiale si Jocurile Olimpice, insa, in fine, a venit ... citeste toata stirea