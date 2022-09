VIDEO Jaqueline Cristian, primul titlu dupa accidentarea groaznica din februarie * Salt de 19 locuri in clasament

Articol de GSP - Publicat duminica, 18 septembrie 2022, 19:03 / Actualizat duminica, 18 septembrie 2022 19:39Jaqueline Cristian (24 de ani, 87 WTA) a castigat, in aceasta dupa-amiaza, turneul ITF disputat la Le Neubourg (Franta), dotat cu premii totale in valoare de 80.000 de euro. Romanca a invins-o in ultimul act pe Magali Kempen (24 de ani, 327 WTA, scor 6-4, 6-4.E cel mai important succes reusit de Jaqueline Cristian dupa revenirea pe teren de la inceputul acestei luni. Dupa ce avusese ... citeste toata stirea