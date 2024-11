VIDEO Jasmine Paolini, debut cu zambet la WTA Finals * Victorie convingatoare in fata Elenei Rybakina

Articol de Luminita Paul - Publicat sambata, 02 noiembrie 2024, 21:24 / Actualizat sambata, 02 noiembrie 2024 21:32Italianca Jasmine Paolini (28 de ani, numarul 4 mondial) s-a impus dupa un meci competitiv in fata kazahei Elena Rybakina (25 de ani, locul 5 WTA), 7-6 (5), 6-4 in primul ei meci la Turneul Campioanelor de la Ryadh.Debutul lui Jasmine Paolini nu putea fi mai dulce la WTA Finals din Arabia Saudita, de la Ryadh. Italianca, aflata in anul de eruptie pozitiva al carierei, cu doua ... citește toată știrea