Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat marti, 06 februarie 2024, 07:41 / Actualizat marti, 06 februarie 2024 07:49Joyskim Dawa (27 de ani), fundasul central de la FCSB, considera ca "centralul" Horatiu Fesnic s-a pripit in momentul in care a decis sa acorde penalty pentru Farul in remiza de pe Arena Nationala, scor 1-1.Disperata sa egaleze, Farul a aruncat mingile spre careul lui Tarnovanu. Una dintre lansari a ajuns la Mihai Popescu. Fundasul campioanei a deviat, apoi s-a lovit cap in cap ... citeste toata stirea