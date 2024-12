VIDEO Jucatorul dorit de Mircea Lucescu la nationala Romaniei, gol spectaculos in ultima etapa din acest an

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat luni, 09 decembrie 2024, 09:58 / Actualizat luni, 09 decembrie 2024 10:24Raul Florucz (23 de ani), jucatorul dorit de Mircea Lucescu (79 de ani) la nationala Romaniei, a incheiat anul in campionatul Sloveniei cu un gol de generic. Atacantul a pornit o cursa din propria jumatate si a rezistat atacurilor a doi adversari, apoi a patruns in careu si a finalizat actiunea cu un sut plasat la coltul lung, in remiza celor de la Olimpija Ljubljana, in deplasare ... citește toată știrea