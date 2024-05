VIDEO Julian Alaphilippe, victorie superba in etapa a 12-a din Giro d'Italia

Articol de David Marinescu - Publicat vineri, 17 mai 2024, 11:17 / Actualizat vineri, 17 mai 2024 11:17Julian Alaphilippe a castigat joi etapa a 12-a din Giro d'Italia, iar Tadej Pogacar continua sa se mentina in pozitia de lider in clasamentul general.Traseul de 193 de kilometri i-a adus lui Julian Alpahilippe prima sa victorie dupa aproape un an."Francezul atat de criticat in ultima vreme, inclusiv de seful echipei sale, a stralucit in etapa a 12-a din Giro, trecand de unul singur linia ... citește toată știrea