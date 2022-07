VIDEO KO terbil in UFC * Momentul care a facut ca fanii sa explodeze: "E un asasin"

Articol de GSP - Publicat luni, 04 iulie 2022, 15:44 / Actualizat luni, 04 iulie 2022 16:08Alex Pereira s-a luptat cu Sean Strickland in gala UFC 276 de la Las Vegas. Meciul a fost incheiat abrupt, dupa o lovitura devastatoare a brazilianului.Americanul Sean Strickland nu a rezistat nici macar o runda in meciul cu Pereira. La primul atac al brazilianului, venit cu doua minute si 27 de secunde inainte de finalul primei parti, acesta a fost facut KO.Pereira l-a lovit direct in maxilar pe ... citeste toata stirea