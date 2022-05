VIDEO KO violent in prima runda * Si-a scos adversarul din ring dupa un croseu

Articol de GSP - Publicat duminica, 15 mai 2022, 10:25 / Actualizat duminica, 15 mai 2022 10:34Americanul John Ramirez (25 de ani) a obtinut o victorie prin KO in fata mexicanului Jan Salvatierra (22 de ani) si a cucerit titlul WTA al Asociatiei Nord Americane de Box.Intr-o gala desfasurata in Ontario (California, SUA), Ramirez a obtinut victoria in prima runda, dupa un KO violent.VIDEO KO Violent in runda 1 * Si-a scos adversarul din ringCand mai era doar 49 de secunde din prima runda, ... citeste toata stirea