VIDEO Kopic, inainte de meciurile sezonului pentru Dinamo: "N-am mai intalnit asa ceva"

Articol de Adrian Duta, Valentin David (video), Carmen Dumitru - Publicat vineri, 17 mai 2024, 14:06 / Actualizat vineri, 17 mai 2024 14:55Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a sustinut conferinta de presa premergatoare meciului cu Csikszereda de la barajul pentru mentinere/promovare in Superliga. Turul are loc pe 20 mai, pe Arena Nationala, returul o saptamana mai tarziu.Kopic crede ca Dinamo e favorita, dar atentioneaza. Csikszereda nu trebuie luata de sus, o poate trimite pe Dinamo in ... citește toată știrea