VIDEO L-a lasat lat! Fostul adversar al lui Tyson e investigat de politie, dupa ce a facut KO un scandalagiu pe strazile din Londra. Atentie, imagini dure!

Articol de GSP - Publicat marti, 14 iunie 2022, 15:30 / Actualizat marti, 14 iunie 2022 15:51Julius Francis (57 de ani), fost puglisit britanic la categoria grea, cu 48 de lupte in cariera, a lasat lat un individ recalcitrant in fata unui local din Londra.Un incident violent care-l are in prim plan pe fostul pugilist Julius Francis a devenit viral pe Twitter, cu zeci de mii de aprecieri si de distribuiri.Fostul boxer, care in 2000 a luptat impotriva lui Mike Tyson la Manchester, lucreaza ... citeste toata stirea