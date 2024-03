VIDEO L-au surprins pe camere! Griezmann, reactie jignitoare catre un rival de la Inter: "E un cacat!"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat joi, 14 martie 2024, 06:58 / Actualizat joi, 14 martie 2024 07:14Atacantul francez Antoine Griezmann (32 de ani) si-a pierdut cumpatul in timpul penalty-urilor din Atletico Madrid - Inter si a avut o reactie vulgara.Atletico Madrid s-a calificat in dramatic "sferturile" Champions League dupa 2-1, dupa 120 de minute, si 3-2 la loviturile de departajare cu Inter, care in tur castigase cu 1-0, in Italia.Calificarea s-a decis la penalty-uri, acolo unde ... citește toată știrea