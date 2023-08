Articol de Adrian Jitea - Publicat marti, 29 august 2023, 18:03 / Actualizat marti, 29 august 2023 19:16Simon Halep (31 de ani) a oferit un interviu larg, la un an de la ultima aparitie pe un teren de tenis.Pe 29 august 2022, Halep juca ultimul meci oficial in circuitul WTA. Constanteanca pierdea surprinzator in fata unei ucrainence anonime, Daria Snigur, 2-6, 6-0, 4-6.CAZUL HALEPSimona Halep, marturie in cazul de dopaj: "E greu sa traiesti in stilul acesta. Am refuzat sa cred! ... citeste toata stirea