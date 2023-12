Articol de Andrei Petrescu, Andrei Furniga (video) - Publicat marti, 05 decembrie 2023, 23:16 / Actualizat marti, 05 decembrie 2023 23:29Nationala Romaniei de fotbal feminin a fost invinsa de Croatia, scor 0-1.In urma rezultatului, Romania a retrogradat in Liga C a Nations League.SUPERLIGAStrategia lui Dorinel Munteanu, inspiratie pentru un club din Superliga: "Daca stam bine fizic, castigam"A fost ultimul meci al Laurei Rus, care s-a retras dupa 140 de partide in tricoul nationalei. ... citeste toata stirea