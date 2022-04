VIDEO | Laurentiu Iorga a facut KO echipa lui Banel Nicolita! Fostul campion al Romaniei, asist de maestru in Viitorul Ianca - CS Faurei

Viitorul Ianca nu a avut emotii in fata echipei CS Faurei, in prima runda a play-out-ului Seriei 2 a Ligii a 3-a. A invins cu 3-0, iar unul dintre cei mai buni jucatori de pe teren a fost Laurentiu Iorga (34 de ani), fostul campion al Romaniei cu Otelul Galati, in anul 2011.Laurentiu Iorga, pasa de geniu in Viitorul Ianca - CS Faurei 3-0Mijlocasul isi joaca ultimii ani din cariera de fotbalist in Liga 3, iar calitatile care il aduceau in atentia multor echipe din Liga 1 in anii trecuti nu au ... citeste toata stirea