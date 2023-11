Articol de Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 22 noiembrie 2023, 12:50 / Actualizat miercuri, 22 noiembrie 2023 13:23La aproape 39 de ani, LeBron James a atins un record care cu greu poate fi depasit: a ajuns la peste 39.000 de puncte.Los Angeles Lakers s-a impus in disputa cu Utah Jazz (131 - 99), in noua competitie creata in baschetul nord-american: NBA In-Season Tournament (n.r- o competitie asemanatoare Cupei, in care echipele sunt impartite in grupe de cate 5).VIDEO Borna uriasa ... citeste toata stirea