Articol de Adrian Jitea - Publicat marti, 18 iulie 2023, 19:04 / Actualizat marti, 18 iulie 2023 19:05Leo Borg (20 de ani, 437 ATP), fiul marelui Bjorn Borg (67 de ani), a obtinut astazi prima victorie in circuit. A trecut in primul tur al turneului de la Bastad de Elias Ymer (27 de ani, 166 ATP), scor 7-6(5), 6-3.Fiul lui Bjorn Borg a avut un start promitator de cariera, fost numar 12 in ierarhia mondiala a juniorilor, dar trecerea la seniori a fost anevoioasa. A primit mai multe invitatii ... citeste toata stirea