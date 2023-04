Articol de Catalin Stroia, Valentin David (video) - Publicat joi, 27 aprilie 2023, 15:16 / Actualizat joi, 27 aprilie 2023 15:52Comitetul Olimpic si Sportiv Roman l-a premiat cu cea mai mare distinctie, in cadrul Adunarii Generale Ordinale, pe fostul canoist Leon Rotman (88 de ani).Medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Melbourne din 1956 la probele de 1.000 si 10.000 de m si cu bronz in 1960 la Roma, Leon Rotman a rostit un omagiu pentru bunica sa care a murit la 84 de ani in timpul ... citeste toata stirea