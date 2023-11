Articol de Andrei Petrescu - Publicat vineri, 03 noiembrie 2023, 16:49 / Actualizat vineri, 03 noiembrie 2023 17:18Pe 18 noiembrie Liga Legendelor organizeaza evenimentul "All star game", un meci caritabil in care vor evolua fosti mari fotbalisti.Partida se va juca in baza Nastase&Marica Sports Club si va fi transmis streaming live pe GSP.RO.Ajuns la a 3-a editie, "All stars game" va prezenta meciul dintre Galactici si Extraterestri. Printre numele sonore care vor participa la acest ... citeste toata stirea