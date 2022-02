VIDEO | Lionel Messi, de nerecunoscut. A ratat un penalty in PSG - Real Madrid si a stabilit o premiera negativa

Lionel Messi a fost unul dintre cei mai slabi jucatori de pe teren in duelul PSG - Real Madrid, capul de afis al optimilor de finala din Champions League.Argentinianul a ratat sansa de a deschide scorul si de a debloca tabela de marcaj. Prestatia sa stearsa a fost "incununata" cu un penalty ratat in minutul 62.Kylian Mbappe a avut o actiune superba in careul madrilenilor, dar a fost oprit de Dani Carvajal, printr-un procedeu care a fost considerat neregulamentar de centralul Daniele Orsato. ... citeste toata stirea