Articol de Vlad Nedelea, Catalin Stroia - Publicat marti, 01 august 2023, 14:34 / Actualizat marti, 01 august 2023 16:18Sepsi a trecut de Dinamo la scor de neprezentare in duelul de pe Arcul de Triumf. La final toata echipa a sarbatorit alaturi de micuta galerie prezenta.Instalat de putin timp la Sepsi, Liviu Ciobotariu a explicat la conferinta de presa ca nu intelege nimic din cantecele galeriei, doar ca, in semn de respect, merge impreuna cu jucatorii in fata fanilor, cand sunt chemati. ... citeste toata stirea