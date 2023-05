Articol de Catalin Stroia - Publicat joi, 11 mai 2023, 20:24 / Actualizat joi, 11 mai 2023 22:53FC Voluntari va evolua maine de la ora 17:30 in fata celor de la FC Botosani pentru a prinde barajul pentru Conference League. Intre cele doua contracandidate este o distanta de doua puncte in favoarea formatiei pregatite de Liviu Ciobotariu.Ilfovenii nu il vor avea in lot pe Daniel Florea (35 de ani), atacant care a inscris 3 goluri in play-out, doua dintre acestea fiind decisive pentru succesul ... citeste toata stirea