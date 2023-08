Articol de Adrian Jitea - Publicat sambata, 26 august 2023, 18:09 / Actualizat sambata, 26 august 2023 18:09Luca Doncic (24 de ani) a avut o prestatie exceptionala in primul meci de la Campionatul Mondial de baschet masculin, victoria Sloveniei in fata Venezuelei, scor 100-85.Campionatul Mondial de baschet masculin este programat in perioada 25 august - 10 septembrie 2023.Turneul final din 2023 bifeaza mai multe premiere. Este primul cu organizare comuna, in trei tari, Indonezia, Japonia si ... citeste toata stirea