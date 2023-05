Articol de Vlad Nedelea - Publicat duminica, 28 mai 2023, 10:48 / Actualizat duminica, 28 mai 2023 12:26FCSB si-a gasit omul de gol dupa venirea lui Andrea Compagno (27 de ani), fotbalist pe care Gigi Becali a platit 1.5 milioane de euro, dar fara de care probabil echipa ar fi iesit de mult din lupta pentru titlu. Italianul are 16 goluri in 32 de meciuri pentru ros-albastri, acelasi numar de reusite precum Federico Piovaccari, dar o medie mult mai buna.16 goluri in 32 de meciuri, 15 in ... citeste toata stirea