Articol de Iosif Popescu (video), Catalin Stroia - Publicat joi, 05 octombrie 2023, 07:14 / Actualizat joi, 05 octombrie 2023 12:42Prezent la Victory Cup, o competitie amicala de minifotbal, Marian Aliuta (45 de ani) se implica in conflictul dintre FCSB si CSA Steaua.Marian Aliuta a facut echipa cu fosti colegi, Banel Nicolita, Sorin Ghionea si Petre Marin, dar echipa lui, Old New Stars, a pierdut fara drept de apel, 1-6, cu Dacii, care i-a avut pe Florin Gardos si Ovidiu Herea.Dupa meci, ... citeste toata stirea