VIDEO Marian Enache si Andrei Cornea, declarati "Echipajul anului" la Gala Canotajului * Ionela Cozmiuc, Premiu Special

Articol de Luminita Paul, Razvan Petrescu (video) - Publicat marti, 10 decembrie 2024, 18:30 / Actualizat marti, 10 decembrie 2024 18:50Gala Canotajului a oferit premii tuturor sportivilor cu performante notabile in 2024, medaliatii olimpici de la Paris iesind in evidenta gratie celor cinci distinctii obtinute. Campionii olimpici la dublu vasle, Andrei Cornea si Marian Enache, au fost desemnati "Echipajul Anului".Canotajul romanesc incheie un an prolific, cu titluri si medalii la ... citește toată știrea