VIDEO Marius Sumudica nu are nicio problema ca a amenintat jurnalisti: "Nu regret!"

Articol de Sergiu Alexandru, Valentin David (video), Carmen Dumitru - Publicat joi, 06 martie 2025, 16:05 / Actualizat joi, 06 martie 2025 16:29La conferinta de presa sustinuta azi, Marius Sumudica, antrenorul Rapidului, a vorbit si despre conflictul recent pe care l-a avut cu doi jurnalisti.Intrebat azi daca regreta scandalurile in care a fost implicat in ultimele zile, Marius Sumudica a avut o reactie categorica. Si a spus ca nu are niciun regret si ca nu isi va schimba atitudinea. ... citește toată știrea