VIDEO Meci cu atmosfera de Copa Libertadores la ATP Miami * Imagini rar intalnite pe un teren de tenis

Articol de Adrian Jitea - Publicat luni, 25 martie 2024, 19:05 / Actualizat luni, 25 martie 2024 19:05Chilianul Nicolas Jarry (28 de ani, 23 ATP) l-a invins pe brazilianul Thiago Seyboth Wild (24 de ani, 76 ATP), scor 6-7(1), 7-5, 6-3, si s-a calificat in optimile de finala ale turneului de la Miami. Atmosfera a fost una senzationala in tribune.Jarry - Seyboth Wild a fost o ciocnire a stilurilor. Chilianul, cu un serviciu magistral si o lovitura de dreapta pe masura, avea in fata un ... citește toată știrea