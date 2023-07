Articol de Andrei Craitoiu, Vlad Nedelea - Publicat duminica, 09 iulie 2023, 08:42 / Actualizat duminica, 09 iulie 2023 09:21Mijlocasul Andrei Artean (29 de ani) a vorbit dupa Supercupa Romaniei despre prestatia Farului in infrangerea cu Sepsi, 0-1.Fotbalistul lui Gica Hagi s-a declarat nemultumit de modul in care el si colegii lui s-au prezentat si spune ca spera sa faca uitata infrangerea cu o victorie cu Sheriff, in prima mansa a turului 1 din preliminariile Champions League (miercuri, ... citeste toata stirea