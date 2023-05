Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat marti, 23 mai 2023, 17:26 / Actualizat marti, 23 mai 2023 18:03Razvan Burleanu a felicitat Farul pentru titlul de campioana in Superliga si a numit clubul drept "o poveste de succes". A vorbit si despre situatiile de la FCSB si CFR, formatiile ce porneau cu prima sansa, dar au cedat in cele din urma "coroana" dobrogenilor."Cu siguranta sunt doua povesti diferite la CFR si FCSB. In cazul celor de la FCSB, dupa acest insucces, ne ... citeste toata stirea