Articol de Daniel Grigore - Publicat joi, 30 noiembrie 2023, 17:13 / Actualizat joi, 30 noiembrie 2023 17:29Liviu Ciobotariu (52 de ani) a transmis un mesaj de ramas bun de la Sepsi OSK, echipa care l-a demisdupa ce a inregistrat o serie de rezultate dezastruoase.Instalat in iunie pe banca lui Sepsi OSK, Liviu Ciobotariu a fost demis dupa ce a condus gruparea covasneana in 26 de partide.Seria de rezultate recente, doar 3 victorii in ultimele 15 partide, i-a fost "fatala" antrenorului. ... citeste toata stirea