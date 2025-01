VIDEO Mesajul titularului-surpriza al lui Sumudica: "Doamne ajuta sa plece cat mai repede din Romania!"

Articol de Valentin David (video), Carmen Dumitru, Laura Soica - Publicat marti, 21 ianuarie 2025, 10:41 / Actualizat marti, 21 ianuarie 2025 12:34Marian Aioani (25 de ani), revenit ca titular la Rapid, a vorbit la finalul meciului cu Poli Iasi, scor 2-1. Acesta a declarat ca ii doreste coechipierului Claudiu Petrila (24 de ani) sa mearga in strainatate cat mai repede.Rapid a castigat meciul de luni dupa ce Claudiu Petrila a marcat doua goluri, primul in minutul 20, iar cel de-al doilea in ... citește toată știrea