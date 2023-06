Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat joi, 01 iunie 2023, 11:53 / Actualizat joi, 01 iunie 2023 13:27Patronul FCSB, Gigi Becali, a vorbit din nou despre interesul pentru stoperul portughez al celor de la FCU Craiova, Andre Duarte (25 de ani).Dupa ce in urma cu doua zile, Adrian Mititelu, patronul oltenilor, i-a transmis lui Becali sa nu incerce sa-l aduca pe Duarte la FCSB, intrucat mai are un an de contract, latifundiarul din Pipera a revenit in decursul zilei de joi cu ... citeste toata stirea