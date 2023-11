Articol de David Marinescu - Publicat marti, 07 noiembrie 2023, 17:56 / Actualizat marti, 07 noiembrie 2023 18:35O remarca facuta de un jurnalist in conferinta de presa de prezentare a lui Ivaylo Petev n-a fost deloc pe placul lui Mihai Rotaru. Patronul Universitatii Craiova a intervenit peste bulgar in momentul in care un reporter a pus problema imixtiunilor sale in echipa.Spre finalul conferintei, Ivaylo Petev a primit o intrebare la care n-a apucat sa mai raspunda, fiindca patronul Mihai ... citeste toata stirea