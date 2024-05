VIDEO Mihai Stoichita a uitat la ce meci a fost pe Arena Nationala: "Foarte frumos. Si Sepsi a avut... aaa... si Rapidul"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat marti, 21 mai 2024, 09:28 / Actualizat marti, 21 mai 2024 10:50Prezent la barajul Dinamo - Csikszereda (2-0), Mihai Stoichita, presedintele Comisiei Tehnice din cadrul FRF, a incurcat echipele la final.Printre specialistii prezenti la Dinamo - Csikszereda (2-0), prima mansa a barajului pentru mentinere / promovare in Superliga, s-a numarat si Mihai Stoichita.DEMITEREDemitere-soc in Liga 2: in asteptarea lui Dani Coman, si-au dat afara antrenorul! ... citește toată știrea