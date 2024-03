VIDEO Mikaela Shiffrin s-a impus in slalomul de la Are si a castigat pentru a opta oara trofeul sezonului in proba sa preferata

Articol de Roxana Fleseru - Publicat duminica, 10 martie 2024, 19:01 / Actualizat duminica, 10 martie 2024 19:01Mikaela Shiffrin (28 de ani) a bifat duminica a 96-a victorie in Cupa Mondiala in slalomul de la Are si si-a asigurat micul Glob de Cristal.Mikaela Shiffrin a revenit in competitii la Are (Suedia) si a facut-o cu stil. Americanca s-a impus in proba de slalom, a 59-a victorie a carierei in aceasta proba.Nu mai concurase din 26 ianuarie, de la Cortina d'Ampezzo, ea suferind atunci ... citește toată știrea