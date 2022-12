VIDEO Mioveni, primul punct dupa doua luni! FC Arges, egalata in prelungiri dupa ce a condus cu 2-0

Articol de GSP - Publicat duminica, 18 decembrie 2022, 13:56 / Actualizat duminica, 18 decembrie 2022 14:01FC Arges si Mioveni au remizat, scor 2-2, in etapa #21 din Superliga.Programul complet si rezultatele din Liga 1 AICI!FC Arges a inceput ca din tun meciul si avea 2-0 dupa 19 minute. Isfan a deschis scorul ('14) dupa o faza colectiva in partea stanga. Mijlocasul pitestean a primit mingea in careu si a trimis fara emotii in poarta goala. Garita care ratase o mare ocazie singur cu ... citeste toata stirea