VIDEO Mircea Lucescu stie cum va iesi FCSB din criza: "Asa va reveni unde a fost"

Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat vineri, 23 septembrie 2022, 18:59 / Actualizat vineri, 23 septembrie 2022 19:16Mircea Lucescu, 77 de ani, antrenorul lui Dinamo Kiev, a vorbit despre situatia delicata a celor de la FCSB, despre care spune ca trebuie sa joace in Ghencea pentru a redeveni echipa din trecut.Dupa 9 meciuri, FCSB e la retrogradare in Liga 1, locul 14, cu o singura victorie obtinuta si numai 8 puncte in palmares.Romania U21 - Spania U21Incredibil ce a ... citeste toata stirea