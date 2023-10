Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 16 octombrie 2023, 20:16 / Actualizat luni, 16 octombrie 2023 21:18Miriam Bulgaru (25 de ani, locul 208 WTA) a izbutit prima victorie romaneasca de la editia din acest an a Transylvania Open. Jucatoarea din Alba Iulia a trecut in doua seturi de turcoaica Ipek Oz (#210 WTA), scor 7-5, 6-3, avansand in turul II al competitiei de la Cluj.Moment de referinta pentru Miriam Bulgaru: succesul reusit in fata lui Ipek Oz inseamna prima ei victorie din cariera ... citeste toata stirea