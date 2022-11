VIDEO Mititelu, deceptionat de esec: "E incredibil ce se intampla! Cei de la FCSB au castigat nemeritat"

Articol de Catalin Stroia, Valentin David (video) - Publicat duminica, 13 noiembrie 2022 23:58 / Actualizat luni, 14 noiembrie 2022 00:13FCSB s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la FCU Craiova, in etapa cu numarul 18 din Superliga. Adrian Mititelu (54 de ani), finantatorul gruparii oltene, are emotii in privinta salvarii de la retrogradare.FCU Craiova a ajuns la 8 meciuri consecutive fara victorie in campionat si ocupa penultima pozitie. Adrian Mititelu admite ca situatia este una critica. ... citeste toata stirea