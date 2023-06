Articol de Alexandru Barbu, Catalin Stroia - Publicat joi, 01 iunie 2023, 14:58 / Actualizat joi, 01 iunie 2023 15:18Alexandru Mitrita confirma ca a semnat cu Universitatea Craiova. Extrema stanga s-a intors azi in Romania si a vorbit la aeroport.VIDEO. Alex Mitrita: "Am semnat pe 3 ani cu Craiova""Am semnat cu Craiova pe 3 ani, sunt foarte bucuros. Inseamna mult pentru mine aceasta echipa, acest oras. Sunt bucuros ca am facut aceasta alegere. As fi venit de anul trecut, dar nu s-a putut. ... citeste toata stirea