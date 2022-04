VIDEO MM Stoica, enervat din cauza declaratiilor facute la GSP Live despre Tavi Popescu: "Chiar el sa vorbeasca? E exagerat!"

Articol de GSP - Publicat sambata, 23 aprilie 2022, 10:10 / Actualizat sambata, 23 aprilie 2022 10:34Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a fost deranjat in urma declaratiilor pe care Marius Onofras, fost jucator al ros-albastrilor si campion cu Unirea Urziceni, le-a facut la GSP Live despre "perla" Octavian Popescu.Octavian Popescu, fotbalist cu cifre de-a dreptul impresionante in acest sezon, are parte de o expunere fara precedent pentru un fotbalist roman de varsta sa. Totusi, MM ... citeste toata stirea